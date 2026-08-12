Видновский перинатальный центр получил новый аппарат УЗИ экспертного класса

Специалисты отделения антенатальной охраны плода и перинатальной диагностики Видновского перинатального центра получили современное медицинское оборудование. Ультразвуковая система экспертного класса предназначена для получения максимально точных данных о состоянии здоровья будущих мам и их детей.

Аппарат стоимостью 11,5 миллиона рублей закупили за счет средств регионального бюджета в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Врач ультразвуковой диагностики Елена Оздемир рассказала, что оборудование используют для проведения пренатальных скринингов во время беременности. Ключевое преимущество новой системы — улучшенное качество визуализации. Наличие 3D-датчика позволяет наблюдать за развитием плода в объеме и со всех сторон в разных плоскостях.

Ультразвуковая система оснащена широким спектром передовых функций, инновационных технологий и несколькими режимами визуализации.

«Это очень хороший аппарат для нашего крупного перинатального центра, в котором наблюдаются пациентки с тяжелыми патологиями. Ультразвуковая система позволяет детально рассмотреть, усилить контуры органов и повысить точность диагностики», — отметила Елена Оздемир.