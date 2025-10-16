Видновская больница получила почти 500 единиц медтехники за 3 года

В Подмосковье продолжается масштабная работа по техническому оснащению медицинских учреждений. За минувшие три года в Видновскую больницу поступило 479 единиц оборудования.

На приобретение техники выделили почти миллиард рублей. Больница, в частности, получила дефибрилляторы, аппараты для ультразвуковых исследований и электрокардиографии, мониторы пациента и эндоскопы.

Кроме того, в учреждении начали работать шесть аппаратов для рентгенов, маммограф, а также по одному аппарату для проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

«Ленинский городской округ — один из самых быстрорастущих в Подмосковье. Здесь открываются новые поликлиники, в которых требуется современное медицинское оборудование. Также обновляется медтехника в стационаре Видновской больницы. Важно, чтобы жители могли округа могли получать качественную и современную медпомощь», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Технику приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также благодаря программе модернизации первичного звена и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.