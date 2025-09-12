Видеоуроки по цифровой безопасности для школьников подготовили в Подмосковье
В начале учебного года в школах региона традиционно проводится урок по цифровой и телефонной безопасности. Однако специалисты уверены, что эту тему необходимо обсуждать и в семейном кругу. Для этого были подготовлены специальные видеоуроки, адаптированные под разные возрастные группы.
Обычно в школах ребятам объясняют, как защитить свои данные в Интернете, установить безопасный пароль, распознать фейковую новость или вредоносный контент. Особое внимание учителя уделяют звонкам мошенников, дропперству и фишингу.
Родителей призывают дополнительно обсуждать эти темы с детьми. Сделать это можно, например, после просмотра анимационного ролика:
- 1-4 классы: «Безопасный интернет»;
- 5-7 классы: «Цифровая гигиена»;
- 8-9 классы: «Опасности в интернете»;
- 10-11 классы: «Мошенничество».
Цикл видеоуроков подготовлен подмосковным управлением безопасности совместно с министерством образования региона.