Видеоуроки по цифровой безопасности для школьников подготовили в Подмосковье

В начале учебного года в школах региона традиционно проводится урок по цифровой и телефонной безопасности. Однако специалисты уверены, что эту тему необходимо обсуждать и в семейном кругу. Для этого были подготовлены специальные видеоуроки, адаптированные под разные возрастные группы.

Обычно в школах ребятам объясняют, как защитить свои данные в Интернете, установить безопасный пароль, распознать фейковую новость или вредоносный контент. Особое внимание учителя уделяют звонкам мошенников, дропперству и фишингу.

Родителей призывают дополнительно обсуждать эти темы с детьми. Сделать это можно, например, после просмотра анимационного ролика:

Цикл видеоуроков подготовлен подмосковным управлением безопасности совместно с министерством образования региона.