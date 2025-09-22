Видеоспектакли по рассказам Чехова покажут в музее «Мелихово» 28 сентября

Премьера видеоспектаклей на русском жестовом языке по трем рассказам русского классика Антона Чехова состоится в Международный день глухих. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Свет».

Съемки мини-фильмов проходили в экспозициях в усадьбе писателя и врача летом и в начале осени. В основу легли произведения «Гриша», «Злоумышленник» и «Скрипка Ротшильда». Постановкой занимались артисты театра неслышащих актеров и директор театра «Недослов» Сергей Бидный, постановщик жестов Варвара Ромашкина, команда продакшна ARTIANT и руководитель проекта Мария Борова.

В рамках премьеры зрители смогут увидеть результат проделанной работы, обменяться мнениями и задать интересующие вопросы участникам съемочного процесса. Кроме того, в программе — обзорная экскурсия «Чеховское Мелихово» с переводом на жестовый язык.

Мероприятие пройдет 28 сентября в 14:00. Приобрести билеты и узнать всю необходимую информацию можно на сайте музея-заповедника Антона Павловича Чехова «Мелихово».