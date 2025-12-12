Видеооператор и режиссер монтажа из Серпухова получил областную премию

Победителей 15-й региональной общественной премии в области средств массовой информации имени В. А. Мельникова озвучили в Подмосковье. Награду получил специалист телевидения Серпухова.

Оператор и режиссер монтажа телеканала «ОТВ-Серпухов» Михаил Панкратьев стал лауреатом в номинации «Журналистика». Премию учредил Союз журналистов Подмосковья.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Раменском. В ней поучаствовали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

Михаил Панкратьев в профессии с 2009 года. Он участвовал в создании десятков программ и документальных проектов, многие стали известными за пределами Московской области.

Кроме того, Михаил бывал в командировках на новых территориях. Он освещал деятельность волонтеров, строителей и повседневную жизнь местных жителей.