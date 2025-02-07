Видеонаблюдение установят на контейнерной площадке в поселке МИЗ под Можайском

Контейнерную площадку поселка Медико-инструментального завода под Можайском оборудуют видеокамерой и подключат ее к системе «Безопасный регион». Жители пожаловались на то, что неизвестные незаконно сбрасывают строительный мусор.

На место навалов строительного мусора выехала заместитель главы муниципального округа Мария Азаренкова. В ходе обхода территории поселка МИЗ было принято решение об установке системы видеонаблюдения.

«На нижнем МИЗе поставим дополнительную камеру „Безопасного региона“. Она будет отслеживать недобросовестных возчиков, которые сбрасывают строительный мусор на контейнерную площадку. Разберемся!» — отметила Мария Азаренкова в своем телеграм-канале.

Отметим, заместители главы регулярно проводят пешие обходы населенных пунктов. Все проблемы передают исполнителям для устранения. Выезды организуют на основе обращений жителей, которые поступают в Центр управления регионами, а также по инициативе заместителей.