Видеонаблюдение установили на Покровском кладбище в Волоколамске

Камеры будут вести на территории цифровое наблюдение в круглосуточном режиме. Записи сохранят на длительное время, что позволит своевременно выявлять различные правонарушения.

Видеонаблюдение на Покровском кладбище даст возможность предотвратить случаи вандализма и краж, использования мусорных контейнеров на территории для бытовых и строительных отходов, а также позволит более оперативно реагировать на заявления жителей округа.

«Теперь мы сможем увидеть лица тех, кто проявляет неуважение к памяти предков. Вряд ли такая слава их обрадует», — отметил заместитель главы муниципалитета Алексей Винтов. Он напомнил, что нарушителям грозят штрафы за несанкционированный выброс мусора и уголовная ответственность за воровство с могил.

По результатам функционирования этого пилотного проекта будут сделаны выводы. Если эксперимент окажется успешным, то такие камеры появятся на всех кладбищах городского округа.

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