Видеонаблюдение установили на контейнерных площадках в Подольске

Камеры «Безопасного региона» начали устанавливать на контейнерных площадках в Подольске. С помощью видеонаблюдения специалисты выявляют граждан, которые незаконно сбрасывают мусор.

Уже четырех владельцев автомобилей оштрафовали за сброс мусора. С мая по июль на улице Чехова в районе дома № 2 в поле зрения камеры попали три владельца «Газели» и один водитель легкового автомобиля с прицепом.

Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области устанавливает видеонаблюдение на тех площадках, где чаще всего выкидывают крупногабаритный мусор. Камеры фиксируют государственный номер автомобиля, и владельцу выписывают штраф по упрощенной процедуре. Физические лица заплатят до 70 тысяч рублей, должностные — до 100 тысяч, а юридические — до 200 тысяч рублей.

Отметим, незаконно выбросить мусор не получится. Его нужно утилизировать в том населенном пункте, где человек проживает. Необходимо заключить договор на утилизацию отходов.

Уже 17 видеокамер установлены на площадках. До конца 2024 года смонтируют еще 30.

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