Видеонаблюдение установили на 26 контейнерных площадках в Истре

В муниципальном округе Истра в этом году установили камеры видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион». Подобные работы проводятся для того, чтобы бороться с нарушителями порядка на контейнерных площадках.

Сейчас суммарное число установленных камер видеонаблюдения в муниципальном округе Истре превышает 2,3 тысячи устройств. Они ведут наблюдение 24 часа в сутки ежедневно, чтобы по номеру автомобилей можно было определить нарушителей. За незаконный сброс отходов вблизи контейнерных площадок грозит штраф, который приходит автовладельцам в автоматическом режиме.

Применение системы видеонаблюдения позволяет предотвращать экологические нарушения и повышать ответственность населения за чистоту окружающей среды. Отметим, что уже формируется список адресов, где в будущем году установят новые камеры, чтобы ловить и наказывать нарушителей порядка.