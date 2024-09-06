Видеонаблюдение на контейнерных площадках установили в Дубне

В Дубне устанавливают видеонаблюдение на контейнерных площадках для того, чтобы привлекать к ответственности за несанкционированный сброс отходов водителей автомобилей. В администрации напомнили, что за неправильную утилизацию предусмотрен административный штраф.

С помощью камер «Безопасного региона» специалисты выяснили, что водитель автомобиля марки Opel выбросил строительные отходы в баки на улице Кирова около дома № 152. Благодаря видеонаблюдению удалось опознать владельца и привлечь его к административной ответственности.

В администрации напомнили, что за несанкционированный сброс водители легковых автомобилей заплатят штраф от одной до двух тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 30 тысяч, а юридические — от 30 до 50 тысяч рублей. Если мусор выбросили из грузового автомобиля, тогда с физических лиц взыщут до 50 тысяч рублей, с должностных — до 80, а с юридических — до 120 тысяч рублей.

Отметим, для правильной утилизации строительного мусора необходимо заключить договор со специализированной организацией.

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