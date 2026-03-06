Видеолекцию о художнике Владимире Фаворском проведут в Павловском Посаде

11 марта в выставочном зале «Дом Широкова», расположенном в городском округе Павловский Посад, пройдет видеолекция, посвященная 140-летию со дня рождения выдающегося советского и российского художника, графика и педагога Владимира Фаворского. Мероприятие организовано в рамках проекта «Успех в единстве поколений», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Владимир Фаворский — художник-иллюстратор, график, мастер гравюры, сценограф и педагог. Он один из представителей династии Шервуд и внук архитектора Владимира Иосифовича Шервуда, автора проекта здания Исторического музея на Красной площади в Москве. Фаворский возродил классическую черноштриховую гравюру на дереве и создал отечественную школу книжной иллюстрации. Его произведения отличались черно-белым исполнением — черными штрихами на белом фоне.

В ходе видеолекции зрители узнают о творчестве Владимира Фаворского как иллюстратора детской и взрослой литературы, а также о его педагогической деятельности и учениках. Начало мероприятия запланировано на 16:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробнее о видеолекции можно узнать в телеграм-канале Выставочного зала «Дом Широкова» [здесь](file:///C:/Users/SmirnovaElD/Desktop/Релизы/t.me/dom_shirokova).