Видеоконференция с губернатором Подмосковья прошла в Серпухове

Еженедельное видеосовещание с губернатором Московской области Андреем Воробьевым состоялось в администрации округа. Основными темами стали перевод маршрутов общественного транспорта в муниципальные, подготовка к пожароопасному сезону 2025 года и текущая деятельность образовательных учреждений.

Предприятие «Мострансавто» обслуживает 39 муниципальных, четыре смежных межрегиональных и один межрегиональный маршрут. В состав производственной базы входят 102 линейных автобуса разных классов. В сутки выполняется 1017 рейсов по будням и 1000 в выходные. В 2025 году семь маршрутов будут переведены в разряд муниципальных, стоимость проезда составит 59 рублей по ЕТК «Стрелка» и 60 рублей по банковской карте.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону проводятся межведомственные совещания, заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также учения по тушению лесных пожаров. В марте запланировано создание 102 километров противопожарных полос, обустройство трех пожарных пирсов в деревнях Съяново-1, Родионовка и Шепилово. Также будет создана «Добровольная пожарная дружина» лесничества «Русский лес».

В округе функционируют 20 образовательных комплексов и пять учреждений дополнительного образования, где получают знания около 34 тысяч детей. В системе работают 1669 учителей и 687 воспитателей. Завершается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором участвовали более 320 учеников 9-11 классов. 14 ребят стали победителями олимпиады по различным предметам, а 104 — призерами.

Временно исполняющий обязанности главы Серпухова Алексей Шимко отметил, что по всем этим направлениями запланирована дальнейшая работа.