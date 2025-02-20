Видеокамеры выявили свыше 600 нарушений правил парковки в Подмосковье

В Подмосковье следят за тем, чтобы мусоровозы могли беспрепятственно забирать отходы. Для этого выявляют и штрафуют автомобили, припаркованные у контейнерных площадок. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона отметили, что большую помощь в этом оказывают камеры системы «Безопасный регион».

По данным ведомства, 394 камеры фиксируют нарушения. С июля камеры выявили 612 машин, мешающих вывозу мусора. Искусственный интеллект распознает номера автомобилей и автоматически оформляет материалы для штрафа.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что важно не просто сокращать число нарушений, а поддерживать порядок во всех дворах. Водителям стоит помнить, что за неправильную парковку у мусорных площадок грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Отмечается, что с июля по февраль больше всего нарушений правил парковки выявили в Химках, Красногорске, Одинцове, Котельниках и Ленинском округе.