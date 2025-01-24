Видеокамеры выявили 80 случаев незаконной транспортировки отходов в Подмосковье

Минэкологии Подмосковья активно следит за правилами обращения с отходами. Большую помощь в этом направлении оказывают камеры видеонаблюдения. Только с начала года с их помощью в Московской области выявили 80 случаев незаконного перемещения отходов.

Как сообщили в ведомстве, 38 нарушений допустили юридические лица, еще 42 — физические. Общая сумма штрафов составила почти четыре миллиона рублей. Больше всего нарушений за указанный период выявили в Одинцове, Мытищах, Подольске, Дмитрове, Истре, Рузе и других округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору ТКО, ужесточают правила перевозки отходов и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.