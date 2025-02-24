Видеокамеры в Подмосковье выявили еще 115 нарушений правил перевозки отходов

С начала года в Подмосковье выявили 115 нарушителей правил перевозки строительных отходов. Их оштрафовали в сумме на пять миллионов рублей.
Выявлять нарушителей правил перевозки стройотходов в Подмосковье помогают камеры. С начала года они выявили 115 случаев работы без специального разрешения. В результате нарушителей оштрафовали на общую сумму пять миллионов рублей.
«Мы продолжаем активно работать над оперативным пресечением подобного рода нарушений. Наша цель — обеспечить соблюдение экологических норм и стандартов, сохранить чистоту и красоту Подмосковья для будущих поколений», — сказал министр экологии Подмосковья Павел Бида.
В ведомстве напомнили, что только на прошлой неделе инспекторы предотвратили сброс 100 кубометров строительного мусора в Раменском.
Глава Воскресенска провел очередной объезд территории
«Дальше все схлопнется, как карточный домик». Военкор рассказал о ситуации в зоне СВО
Надпись «Пресса» превращается в мишень. Журналисты стали лакомой целью для ВСУ
Экскурсию в Центр кинологической службы провели для кадетов в Воскресенске
Почти 8 тысяч тонн гумпомощи для бойцов СВО собрали в Подмосковье с 2022 года
Как раньше уже не будет. Что произойдет при возвращении зарубежных IT-вендоров в Россию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте