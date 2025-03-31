Видеокамеры в Подмосковье помогли выявить еще 145 нарушений правил сброса мусора

В Подмосковье по проекту «Безопасный регион» работают камеры, которые регистрируют соблюдение правил сброса мусора. В марте устройства выявили 145 нарушений у контейнерных площадок.
Сброс мусора из машин чаще всего происходил в марте в округах Истра, Орехово-Зуево, Богородский, Клин и Домодедово.
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнило, что за нарушение правил положен штраф до 70 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей — для должностных лиц и до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.
В течение месяца в Московской области выписали 51 штраф на общую сумму 960 тысяч рублей.
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