Видеокамеры помогли выявить поджигателей леса в Балашихе

В Балашихе двое молодых людей подожгли сухую траву, из-за чего начался лесной пожар. Благодаря камерам системы «Безопасный регион», быстрой реакции лесной охраны и полиции удалось оперативно установить, кто именно устроил поджог.

«Материалы по факту поджога были переданы правоохранительным органам. Сотрудниками полиции установлены личности поджигателей и в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ — уничтожение или повреждение лесных насаждений», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы или штраф до трех миллионов рублей. Также поджигатели обязаны возместить причиненный ущерб.

Напомним, ситуацию в лесах Подмосковья постоянно отслеживают с помощью авиации, беспилотников, видеокамер, фотоловушек и другого оборудования.