Видеофлешмоб ко Дню России запустили в Химках

Флешмоб «Россия в сердцах» пройдет в городском округе Химки. Любой желающий может записать ролик со словами любви к стране и передать ленточку-триколор следующему участнику.
Акцию в честь Дня России организовало муниципальное казенное учреждение «Малый бизнес Химки». К ролику-видеоэстафете нужно добавить хештеги #ФлешмобТриколорХимки #ДеньРоссииХимки. Видеоролики опубликуют на ресурсах «Малого бизнеса Химки».
Вместе с тем в Химках запланированы и другие масштабные мероприятия ко Дню России: автопробег с флагами, фестиваль в парке Толстого, праздничный концерт, акция «Народная клумба» по созданию цветочной композиции прямо во дворе и другие активности.