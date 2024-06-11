Видеофлешмоб ко Дню России запустили в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Флешмоб «Россия в сердцах» пройдет в городском округе Химки. Любой желающий может записать ролик со словами любви к стране и передать ленточку-триколор следующему участнику.

Акцию в честь Дня России организовало муниципальное казенное учреждение «Малый бизнес Химки». К ролику-видеоэстафете нужно добавить хештеги #ФлешмобТриколорХимки #ДеньРоссииХимки. Видеоролики опубликуют на ресурсах «Малого бизнеса Химки».

Вместе с тем в Химках запланированы и другие масштабные мероприятия ко Дню России: автопробег с флагами, фестиваль в парке Толстого, праздничный концерт, акция «Народная клумба» по созданию цветочной композиции прямо во дворе и другие активности.

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