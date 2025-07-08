Сегодня 19:49 Видеоблогер Татарка FM присоединилась к проекту «Доброе дело» в Подмосковье 0 0 0 Фото: Министерство информации и молодежной политики МО Подмосковье

Благотворительность

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Балашиха

Видеоблогер Лилия Абрамова, известная как Татарка FM, присоединилась к волонтерам в Подмосковье и вместе с ними плела маскировочные сети в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело». Она посетила Региональный ресурсный центр в Балашихе, где блогера познакомили с деятельностью волонтерского движения.

«Наш гуманитарный проект „Доброе дело“, стартовавший в 2022 году, перерос в масштабное движение, объединившее тысячи неравнодушных жителей Подмосковья. Приятно видеть, что к нему присоединяются и известные личности. Вместе с волонтерами они собирают и сортируют гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети», — прокомментировала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Руководитель центра Елена Жарова отметила, что поддержка со стороны известных людей очень важна. По ее словам, такие встречи помогают привлечь внимание широкой аудитории и вдохновляют других присоединиться к волонтерской деятельности.

«Для меня большая радость и честь было познакомиться сегодня как с участниками СВО, так и с волонтерами Подмосковья. Впечатления остались такие, будто я побывала в гостях у своих друзей, с которыми не страшно, с которыми честно, с которыми просто хорошо. Очень важно проводить такие встречи чаще, поскольку люди, вернувшиеся с СВО, нуждаются в нашей поддержке и внимании», — подчеркнула Абрамова.

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Лилия не только помогла плести маскировочные сети, но и поучаствовала в сортировке гуманитарных грузов, которые вскоре отправятся в филиал военного госпиталя имени Бурденко. Она пообщалась с волонтерами из Балашихи, Люберец, Жуковского и Подольска, а также с бойцами СВО. Вместе они обсудили, как можно оказывать адресную помощь военнослужащим и их семьям, а также как организовываются патриотические мероприятия для молодежи. Координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Люберцах Александр Шугуров сказал, что для них было очень важно увидеть, как Лилия лично приехала поддержать проект. По его словам, это вдохновляет и придает сил продолжать работу.