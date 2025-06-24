Входные зоны и веранды детского сада № 7 в Звенигороде обновят этим летом

Детский сад № 7, построенный в Звенигороде Одинцовского городского округа в 2008 году, впервые обновляют, но пока — частично. Осенью воспитанники будут проводить время на новых прогулочных верандах.
Благоустроят подходы сразу к шести уличным верандам: на лестницах положат новую плитку, а на самих верандах полностью обновят напольное покрытие. Одновременно подрядная организация отремонтирует четыре входные группы и установит на них скатные крыши — раньше в углублениях скапливалась вода, из-за этого козырьки разрушались. Завершить все работы планируют к середине июля.
Здание было возведено по индивидуальному архитектурному решению. Сохранилось оно хорошо, но некоторые конструкции нуждаются в обновлении. Работы здесь продолжат и в следующем году — в планах у муниципалитета обновление крыши детского сада и герметизация межпанельных швов.
Воспитанников на время ремонта распределили по соседним детским садам — № 1 и № 6.
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