Входные зоны и веранды детского сада № 7 в Звенигороде обновят этим летом

Детский сад № 7, построенный в Звенигороде Одинцовского городского округа в 2008 году, впервые обновляют, но пока — частично. Осенью воспитанники будут проводить время на новых прогулочных верандах.

Благоустроят подходы сразу к шести уличным верандам: на лестницах положат новую плитку, а на самих верандах полностью обновят напольное покрытие. Одновременно подрядная организация отремонтирует четыре входные группы и установит на них скатные крыши — раньше в углублениях скапливалась вода, из-за этого козырьки разрушались. Завершить все работы планируют к середине июля.

Здание было возведено по индивидуальному архитектурному решению. Сохранилось оно хорошо, но некоторые конструкции нуждаются в обновлении. Работы здесь продолжат и в следующем году — в планах у муниципалитета обновление крыши детского сада и герметизация межпанельных швов.

Воспитанников на время ремонта распределили по соседним детским садам — № 1 и № 6.