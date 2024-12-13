Входные группы в центре «Лидер» в Электроуглях обновят к концу года

Детско-юношескую спортивную школу «Лидер» в Электроуглях ждет обновление. Здесь завершаются работы по благоустройству и ремонту входных групп в здание.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Олег Кобляков проверил ход работ по благоустройству спортивной школы олимпийского резерва «Лидер». Работы по благоустройству перед центральным входом в спортивную школу начались 15 ноября. Произведена планировка участка, засыпан щебень и песок, установлены бордюры, произведена трамбовка, положили новый тротуар и асфальт.

«Подрядчик рассказал, на каком этапе сейчас идут работы. Варить столбы и саму новую крышу было решено сразу на месте — так выйдет безопаснее, проще и удобнее. Как раз началась ее установка. Работы близятся к завершению. Уверен, что уже в самое ближайшее время мы проведем открытие обновленной входной группы для всех жителей нашего города», — рассказал депутат Богородского округа Олег Кобляков.

Ранее в здании спортивной школы провели капитальный ремонт санитарных узлов и душевых кабин. Работы проводятся в соответствии с целевой субсидией по наказам депутатов округа за счет средств местного бюджета.

Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» ведет свою историю с 1987 года. В настоящее время на базе школы активно функционируют три отделения: дзюдо, самбо и лыжные гонки. Единоборствами занимаются около 200 ребят.