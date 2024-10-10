Входные группы отремонтируют в двух поликлиниках в Реутове

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко провел «Здравчас» с представителями медицинских учреждений. Они обсудили кадровую политику, обращения жителей через электронную регистратуру, вакцинацию, а также ремонт входных групп.

Филипп Науменко поздравил присутствующих с Днем терапевта и вручил Татьяне Зайцевой и Екатерина Марковой цветы и грамоты. При этом Татьяна Маркова работает в медицине более 40 лет.

«Очень приятно, что о тебе помнят и отмечают», — поделилась она.

Главе округа рассказали, что сейчас идет конкурс на ремонт входных групп в детскую поликлинику на Садовом проезде и отделение спортивной медицины на улице Головашкина.

Филипп Науменко поручил увеличить количество выездов на предприятия, чтобы охватить как можно больше жителей Реутова в рамках диспансеризации и плановых осмотров.

Более 27% жителей поставили прививку от гриппа. Главный врач больницы в Реутове Александр Алексеев обратил внимание, что нужно увеличить охват людей старше 60 лет и вакцинировать их против пневмококковой инфекции.

На заседании предложили увековечить память недавно умершего известного кардиохирурга Рената Акчурина. Он окончил Сеченовский университет, работал врачом-травматологом Реутовской городской больницы, оперировал первого президента Бориса Ельцина. По поручению главы Филиппа Науменко, будет рассмотрена возможность размещения на здании больницы мемориальной доски.

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