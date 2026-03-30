Входные группы многоквартирных домов привели в порядок в Истре

В Истре в марте коммунальные службы активно приводили в порядок фасады, входные группы и придомовые территории, чтобы встретить новый сезон без недочетов. Особое внимание уделялось вопросам безопасности и защиты конструкций от влаги.

В Дедовске на Энергетиков, 24 обновили входные группы в подъездах № 1 и № 3. В Новопетровском на улице Полевой, 4 коммунальщики устранили граффити с фасада здания и привели в порядок входные двери подъездов.

В Павловской Слободе на улице Дзержинского, дом № 1 смонтировали дверной доводчик, обеспечивающий плотное закрывание входной двери и сохранение тепла. На Ленина, дом № 34 отремонтировали козырек входной группы, а в доме № 16 по той же улице установили новые входные металлические двери в двух подъездах.

О проблемах можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление муниципального округа Истра» по телефонам: 8-498-317-73-28 и 8-995-794-20-92.