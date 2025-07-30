Входные группы и балконы отремонтируют в 2 домах в Чехове

В муниципальном округе Чехов продолжается мониторинг общедомовых территорий. На этот раз обход провели во дворах домов № 13, № 14, № 15 и № 16 на Молодежной улице.

По результатам проверки содержания дворовых территорий управляющей компании дали поручение провести текущий ремонт в домах № 13 и № 14, чтобы устранить выявленные недостатки.

«При общении с жителями поступили жалобы на открытые подвалы и протекающие крыши. Также в домах № 13 и № 14 необходимо отремонтировать подъезды: заменить ступени, обновить полы и покрасить балконы», — поделился в своих социальных сетях заместитель руководителя муниципалитета Вадим Шевырев.

Жителям напомнили, что по всем вопросам они могут обратиться в несколько профильных организаций: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа Чехов по номеру 8 (496) 723-00-04, в Управление благоустройства по телефону 8 (496) 727-91-10 и в Муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» на «горячую линию» 8 (800) 300-87-43.