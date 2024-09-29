Входные группы домов на улице Орджоникидзе в Балашихе отремонтируют

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин провел рабочую встречу и обход территории на улице Орджоникидзе. В мероприятии приняли участие депутаты, представители управляющих компаний и активные жители.

Во время проверки осмотрели дворовые территории, контейнерные площадки, подвалы и кровлю многоквартирных домов. Особое внимание уделили подготовке дома № 20 к предстоящему отопительному сезону 2024–2025 годов.

«В ходе осмотра сегодня мы выявили ряд замечаний в районе. Необходимо отремонтировать входную группу у дома № 21, отрегулировать доводчик в подъезде дома № 26. Также принято решение о демонтаже неиспользуемой по назначению контейнерной площадки у дома № 21», — сообщил заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Все выявленные во время проверки недочеты замглавы администрации Балашихи взял на личный контроль.

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