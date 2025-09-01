Входные двери поменяют в домах Зарайска

В округе активно ведется подготовка к предстоящему зимнему сезону, и одним из этапов этой подготовки стала замена входных дверей в многоквартирных домах. В рамках реализации программы по улучшению жилищных условий устаревшие деревянные конструкции будут заменены на металлические двери.

Решение о проведении данных работ было принято комиссией по подготовке к зимнему периоду. По мнению специалистов комиссии, установка новых металлических дверей позволит сократить теплопотери в домах.

В ближайшее время обновление входных групп затронет девять адресов на территории округа, где планируется заменить в общей сложности двадцать пять входных дверей. В комиссии также отметили, что замена входных дверей не только улучшит теплоизоляцию зданий, но и повысит уровень комфорта и безопасности жильцов. Новые металлические двери обладают высокой прочностью. В настоящее время рабочие занимаются демонтажем старых деревянных конструкций, подготавливая проемы для установки новых дверей. Завершающим этапом работ станут отделочные работы, которые включают в себя шпатлевку и покраску поверхностей.