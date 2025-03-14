Входные двери отремонтировали почти в 100 подъездах Подмосковья в феврале

В феврале в Подмосковье отремонтировали примерно 90 входных дверей в подъезды. Работы проводили по заявкам жителей на линию Единой диспетчерской службы региона.

Ремонт запирающих механизмов контролировали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

За поддержание состояния имущества в многоквартирном доме, а также за его обслуживание и ремонт отвечает управляющая организация.

В случае обнаружения неисправности двери, ведущей в подъезд, жители могут обратиться к сотрудникам компании или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.