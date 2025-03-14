Входные двери отремонтировали почти в 100 подъездах Подмосковья в феврале
В феврале в Подмосковье отремонтировали примерно 90 входных дверей в подъезды. Работы проводили по заявкам жителей на линию Единой диспетчерской службы региона.
Ремонт запирающих механизмов контролировали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За поддержание состояния имущества в многоквартирном доме, а также за его обслуживание и ремонт отвечает управляющая организация.
В случае обнаружения неисправности двери, ведущей в подъезд, жители могут обратиться к сотрудникам компании или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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