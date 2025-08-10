Входную зону отремонтируют в Авдеевской школе в Зарайске

Обновление завершается в образовательном учреждении в одной из деревень Зарайска. Специалисты приводят в порядок вход в школу.

Лестница, ведущая ко входу в школу, устарела и стала опасной для детей. На ремонт оперативно выделили деньги. Строители демонтировали старую конструкцию и стали укладывать новую плитку.

«Обновление входной зоны — это важный шаг к созданию безопасной и комфортной образовательной среды для наших детей. Мы стремимся обеспечить все необходимое для успешного обучения и развития школьников», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Также специалисты приведут в порядок пришкольную территорию. Ранее косметический ремонт провели в классах учреждения.

Отметим, что Авдеевская школа входит в состав средней школы № 6. Ее построили в 1986 году. Ремонт должны завершить до начала учебного года.