Входную группу Тимоновского моста восстановят в Солнечногорске к 30 августа

В Солнечногорске идет восстановление входной группы Тимоновского моста. Изготовлением и установкой конструкции занимается местное предприятие «Металлика Дизайн» из Солнечногорска при поддержке администрации округа. Все работы планируется окончить к 30 августа.

Сейчас входная группа моста уже открыта для прохода жителей, а в ближайшее время рабочие приступят к покраске конструкции.

«Обновление входной группы моста — важная мера, обеспечивающая безопасность передвижения наших горожан. Мы благодарны предприятию „Металлика Дизайн“ за оперативность и профессионализм в реализации проекта», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Тимоновский мост, пересекающий реку Сестра и соединяющий микрорайон Тимоново с военным городком «Сенеж», был построен в 1980-е годы. В 2026 году здесь также планируют провести дополнительные работы, включая замену настила.