Входную группу отремонтируют в педиатрическом отделении № 1 в Домодедове

Глава Домодедова Евгения Хрусталева проверила качество ремонта входной группы. Подрядчик приступил в начале ноября и должен управиться за месяц.

«Я очень люблю детей. Именно, что любовь к детям сподвигла меня. Хотелось, чтобы дети все были здоровы — это прям мечта была моя, чтобы никто не болел», — сказала врач-педиатр отделения № 1 Лариса Решетова.

К педиатрическому отделению прикреплены восемь участков. Здесь всегда оживленно, поэтому ремонт входной группы был необходим.

Подрядчик приступил к ремонту входной группы в начале ноября, и недавно его работу проверила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

«Здесь у нас восемь участков. Прикрепленное население по новой переписи — уже семь тысяч человек составляет. Из восьми участков — семь задействованы педиатрами», — объяснила заместитель главного врача по педиатрии Домодедовской городской больницы Екатерина Марченко.

Сейчас рабочие штукатурят цоколь и пандус, ремонтируют ступени, красят перила и кладут плитку. Готовность составила 70%. Завершить планируют до конца первой недели декабря.

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