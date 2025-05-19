Входную группу обновили в Дубровской музыкальной школе в Богородском округе

Сотрудники Дубровской музыкальной школы обратились в общественную приемную партии «Единая Россия» с проблемой — старый козыре над входом в здание школы пришел в негодность. Совет депутатов Богородского городского округа нашел возможность исправить ситуацию.

Старый козырек над входом в здание музыкальной школы не выдерживал нагрузки зимой — снег продавливал конструкцию, вода попадала на ступени, которые покрывались льдом, что не безопасно. На просьбу откликнулся депутат Богородского округа Дмитрий Гусев. В рамках акции «Добрые дела» специалисты компании «Наш профиль» отремонтировали, укрепили и заменили листы над входной группой.

«Искренне рад, что нам удалось оказать помощь коллективу и сделать посещение учреждения более комфортным», — рассказал Дмитрий Гусев.

Сотрудничество депутата и руководства музыкальной школы имеет долгосрочное развитие. В конце апреля Дмитрий Гусев провел встречу с коллективом музыкальной школы. Говорили о патриотическом воспитании молодежи, подчеркнув роль родителей и преподавателей в этом важном процессе. Также обсудили актуальные вопросы, связанные с работой учреждения. Они касались обустройства искусственных дорожных неровностей перед входом в школу для снижения скорости транспорта и обеспечения безопасности детей, ремонта козырька и установки ограждения на заднем дворе школы. Все озвученные просьбы взяты в работу. Некоторые из них уже начали решать.