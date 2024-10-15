Входную группу детсада центра образования № 83 отремонтируют в Ногинске-9

Обновление входной группы детского сада центра образования № 83 в Ногинске-9 запланировали в рамках проекта «Добрые дела». Это стало возможным благодаря обращению жителей и помощи депутата Богородского округа.

Директор дошкольного учреждения и родители воспитанников пришли на выездной прием граждан в рабочем поселке Обухово. Они обратились к депутату Богородского округа Дмитрию Гусеву.

Из-за неблагоприятных погодных условий несколько ступеней входной группы разрушились, что создавало угрозу безопасности. Депутат обещал помочь.

Были выделены средства для необходимого ремонта. Будут проведены работы, направленные на восстановление и укрепление опасных участков.

Отметим, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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