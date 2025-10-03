Входную группу благоустроили в центральном парке Истры

До этого арка, которая считалась входной группой в центральный парк Истры со стороны улицы Советской, состояла из труб теплотрассы. Но теперь вместо громоздкой конструкции гостей встречает аккуратный деревянный короб.

Этот участок теплотрассы появился в результате капитального ремонта теплосетей, которые проводились в 2024 году в ходе масштабной модернизации системы теплоснабжения округа. Так как трубопровод невозможно было убрать под землю из-за других проложенных там коммуникаций, было принято решение арку отреставрировать. В дальнейшем на деревянном коробе повесят вывеску с названием парка.

Также планируются установить дополнительные тренажеры на площадке для воркаута и еще один теннисный стол, усовершенствовать навигацию, дополнительно поставить указатели прохода из парка к часовне храма Вознесения Господня, привести к единому стилю торговые павильоны и обновить сцену.