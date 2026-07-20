ВГИК в Сергиевом Посаде открыл прием заявок для поступления на 3 специализации

До 10 августа можно подать документы на очную форму обучения в Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова. По информации Министерства культуры и туризма Московской области, объявлен прием на три специализации в рамках программ специалитета: «Актерское искусство», «Режиссура кино и телевидения» с профилем «Режиссер неигрового кино- и телефильма» и «Режиссура кино и телевидения» с профилем «Режиссер анимации и компьютерной графики».

Мастерскую «Актерское искусство» возглавляет известный артист театра и кино, кинорежиссер и продюсер Александр Самойленко. Выпускник Театрального училища имени Щукина известен по ролям в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Папины дочки», «Салют-7», «Холоп», «Вызов».

Руководителем мастерской «Режиссура неигрового кино и телевидения» стал Сергей Зайцев — режиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии «Золотой орел». В его фильмографии более 50 документальных лент, отмеченных наградами российских и международных смотров.

На направление «Режиссура анимации и компьютерной графики» набор ведет Всеволод Булавкин — режиссер анимации, лауреат всероссийских и международных фестивалей. В его активе анимационные работы «Сон о яркой лампочке», «Сева убивает коронавирус», «Визионер». Сейчас Булавкин заканчивает проект «Кошечка и ежик».

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова — старейшее в мире государственное кинообразовательное учреждение, основанное в 1919 году. За более чем вековую историю ВГИК воспитал целые поколения кинематографистов, чьи имена составили золотой фонд отечественного и мирового кино.