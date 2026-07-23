Ветспециалист из Пушкино вошел в топ-10 на всероссийском конкурсе профмастерства

Ветеринарный фельдшер Пушкинской ветеринарной станции Анна Костомарова вошла в топ-10 сильнейших участников всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Она заняла седьмое место.

Соревнования прошли 21–22 июля в Саранске и объединили представителей ветеринарной службы из 24 регионов страны.

Во время конкурса участники демонстрировали как теоретические знания, так и практические навыки. На первом этапе необходимо было за 15 минут решить ситуационную задачу по борьбе с заразными болезнями животных и представить алгоритм необходимых противоэпизоотических мероприятий.

Во второй день специалисты выполняли практические задания, включая клинический осмотр животных, наложение повязок, хирургические швы, реанимационные мероприятия, трихинеллоскопию и искусственное осеменение.

Анна Костомарова успешно справилась со всеми испытаниями благодаря опыту работы, в том числе в противоэпидемическом направлении, многолетней практике с сельскохозяйственными животными и дополнительной профессиональной подготовке.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что седьмое место на всероссийском конкурсе подтверждает высокий уровень квалификации ветеринарных специалистов региона и является значимым профессиональным достижением.