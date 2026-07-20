Ветспециалист из Пушкино победил на региональном этапе конкурса профмастерства

В Московской области завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства. В номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» победила сотрудница Пушкинской станции Анна Костомарова.

Соревнования прошли в учебном центре терветуправления № 5 в Домодедове и были направлены на поддержку профессионального развития специалистов службы.

Конкурсантам предстояло выполнить теоретические и практические задания по диагностике заболеваний, проведению лечебных процедур, искусственному осеменению, отбору проб, исследованию продукции животного происхождения. Кроме того, они продемонстрировали знания требований безопасности, правил утилизации биологических отходов и работы в информационной системе «Гален».

При подведении итогов эксперты оценивали не только результаты испытаний, но и профессиональные достижения участников, включая наставническую деятельность, внедрение новых методов работы, научные публикации и отзывы коллег.

По словам Анны Костомаровой, участие в конкурсе позволило ей оценить собственные профессиональные навыки и определить направления для дальнейшего роста.

Она представит Московскую область на всероссийском финале конкурса, который пройдет 21–22 июля в Республике Мордовия.