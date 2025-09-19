Ветспециалист из Подмосковья принял участие в межрегиональных учениях

На базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени Павла Костычева 18 сентября прошли масштабные межрегиональные учения, посвященные локализации и ликвидации очага высокопатогенного заболевания птиц. Участником мероприятия стал заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Московской области Николай Муравьев.

На тренировке также присутствовали представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, сотрудники МЧС России, специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

В университет приехали и делегации органов исполнительной власти из Брянской, Орловской, Тамбовской, Владимирской, Тульской, Нижегородской, Курской и других областей.

Во время учений участники отработали серию практических действий, направленных на оперативное ограничение и полную ликвидацию условного эпизоотического очага.

Специалисты обсудили повышение эффективности взаимодействия ведомств и выработку единых алгоритмов действий.

После окончаний тренировки прошло совещание, где все желающие поделились мнениями о координации действий в случае возникновения реальных угроз распространения особо опасных заболеваний.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что регулярные учения позволяют регионам нарабатывать необходимый опыт, укреплять межведомственные связи и обеспечивать готовность к быстрому реагированию на вызовы, связанные с ветеринарной безопасностью.