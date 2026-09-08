Вьетнамскому инвестору предоставили в аренду 330 гектаров сельхозземель в Волоколамске

В Волоколамском городском округе вьетнамская агропромышленная компания «ТиЭйч — РУС Милк Фуд» получила земельный массив площадью 332,3 гектара для развития сельскохозяйственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Земельный участок передали инвестору в аренду на основании положений федерального закона и Земельного кодекса, которые позволяют предоставлять земли без торгов под масштабные инвестиционные инициативы.

«Передача земельного участка в Волоколамском округе — это не просто формальная процедура оформления документов. Это закономерный шаг в развитии одного из самых амбициозных сельскохозяйственных проектов региона», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров

История сотрудничества началась еще в 2016 году с создания высокотехнологичного молочного комплекса. Первый этап завершился три года назад вводом мощностей для трех тысяч голов крупного рогатого скота. Сейчас компания приступает ко второму и третьему этапам строительства фермы.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что общий объем вложений превышает 11 миллиардов рублей.

По завершении всех работ комплекс будет рассчитан на содержание шести тысяч фуражных коров и обеспечит создание около 611 постоянных рабочих мест.