Ветлаборатория в агропарке по производству сыра в Дмитрове отметила год

Более трех тысяч исследований молочной продукции провели в ветлаборатории в Дмитрове. Она появилась в местном агропарке год назад.

Государственная ветеринарная лаборатория в агропарке «Сырная долина» оснащена современным оборудованием. Ее специалисты проводят исследования на качество и безопасность молока и молочных продуктов. С начала года они сделали более трех тысяч исследований, взяли более 700 проб.

«Открытие год назад ветеринарной лаборатории в агропарке „Сырная долина“ является важным шагом в развитии нашей молочной промышленности. Современное оборудование и высококвалифицированные специалисты обеспечат высокое качество и безопасность продукции, что особенно важно для здоровья наших граждан. Мы продолжим поддерживать наших производителей и создавать условия для их дальнейшего роста и развития»,— сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

Ежегодно в «Сырной долине» производят до 22,5 тысячи тонн сыра в год, сухой сыворотки — 14,28 тысячи тонн в год. Подмосковье является лидером в России по объемам производства сыра, отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За 10 лет в регионе зафиксирован трехкратный рост производства сыра.

Отметим, что проект «Сырная долина» входит в программу по модернизации сельскохозяйственной отрасли в регионе. Она направлена на повышение качества продукции и поддержку местных производителей.

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