Ветхий одноэтажный дом снесли в Павловском Посаде

Жилой дом в аварийном состоянии снесли в рабочем поселке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа. Здание признали непригодным для проживания.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, деревянный одноэтажный дом ранее пострадал при пожаре и длительное время не использовался.

«В здании обрушилась кровля, были повреждены основные элементы строительных конструкций. В результате, постройка была признана аварийной и подлежащей сносу. В текущем месяце силами собственника были проведены работы по демонтажу», — рассказал Гордиенко.

Освободившийся участок собственник планирует использовать под строительство нового дома.

В ведомстве отметили, что всего на территории Павлово-Посадского городского округа выявили 211 проблемных объекта. На сегодняшний день снесли и достроили 142 здания.

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