Ветеринары в Дмитрове помогут спасенному тигренку из Москвы

В Центр реабилитации диких животных Дмитровского городского округа из столичной ветклиники поступил новый пациент. Им стал тигренок с проблемами ЖКТ, сильным обезвоживанием и истощением.

По словам ветеринаров, сейчас тигренок находится под наблюдением специалистов. Он уже прибавил в весе и охотно идет на контакт с человеком. Малыша на дороге нашел москвич, который решил оставить его для своих детей, а после сдать в зоопарк. Жители Раменок, приметив мужчину в диким животным в магазине, обратились в полицию. Поле чего тигренку оказали первую помощь и направили в Центр реабилитации диких животных в Дмитрове.

Ранее ветеринарные врачи из Дмитрова обследовали львенка, которого также нашли на улице. Его разместили в закрытом вольере. Сейчас ему необходима качественная реабилитация и адаптация.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».