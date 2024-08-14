Ветеринары в Дмитрове помогут спасенному тигренку из Москвы

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В Центр реабилитации диких животных Дмитровского городского округа из столичной ветклиники поступил новый пациент. Им стал тигренок с проблемами ЖКТ, сильным обезвоживанием и истощением.

По словам ветеринаров, сейчас тигренок находится под наблюдением специалистов. Он уже прибавил в весе и охотно идет на контакт с человеком. Малыша на дороге нашел москвич, который решил оставить его для своих детей, а после сдать в зоопарк. Жители Раменок, приметив мужчину в диким животным в магазине, обратились в полицию. Поле чего тигренку оказали первую помощь и направили в Центр реабилитации диких животных в Дмитрове.

Ранее ветеринарные врачи из Дмитрова обследовали львенка, которого также нашли на улице. Его разместили в закрытом вольере. Сейчас ему необходима качественная реабилитация и адаптация.

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