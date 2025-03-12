Ветеринары рассказали жителям Балашихи о чипировании домашних животных

Ветеринары из Балашихи поделились важной информацией о новом законодательстве, касающемся обязательного чипирования домашних животных. С марта 2025 года в Подмосковье владельцы, не зарегистрировавшие своих питомцев на специальном учете, будут оштрафованы.

При первом нарушении владельцам будет выдано предупреждение, однако за повторные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ. Штрафы будут варьироваться от 1500 до 3000 рублей.

Контроль за соблюдением этого закона будет осуществляться уполномоченными сотрудниками министерства, которые будут оснащены специальными сканерами для считывания номеров чипов.

По индивидуальному идентификационному номеру чипа можно получить всю информацию о животном и его владельце. Это позволит не только быстро найти потерянных питомцев, но и обеспечит более эффективный контроль за их здоровьем и историей прививок.

Чипирование домашних животных становится не только необходимостью, но и важным шагом к обеспечению безопасности и благополучия питомцев. Ветеринарные клиники в Балашихе готовы предоставить необходимую информацию и услуги по чипированию.