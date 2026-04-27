Ветеринары проверили качество ухода за животными в зоопарке в Талдоме

В зоопарке при отеле «Country Resort» в Талдомском округе прошла внеплановая проверка условий содержания животных. Поводом стала инициатива местных жителей, которые захотели убедиться, что питомцы находятся в безопасности и получают должный уход.

К осмотру присоединились представители администрации округа, включая Екатерину Марусеву и Юрия Воробьева, а также специалисты Талдомской ветеринарной станции. В рамках визита эксперты специалисты состояние животных, условия их содержания и организацию ухода.

По итогам проверки подтвердилось, что все обитатели зоопарка находятся в хорошем состоянии: они активны, получают полноценное питание, их содержат в чистых и просторных вольерах.

За их здоровьем на постоянной основе следят ветеринарные врачи — они регулярно проводят осмотры, вакцинацию и профилактические мероприятия.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что системный контроль и внимательное отношение к животным позволяют поддерживать высокий уровень их благополучия.

Там отметили, что подобные совместные проверки с участием жителей помогают укрепить доверие и обеспечивают прозрачность в вопросах содержания питомцев.