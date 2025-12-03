Ветеринары проверили 1,4 тысячи коров в Подмосковье на туберкулез

Подмосковные ветеринары продолжают следить за здоровьем сельскохозяйственных животных. Они уже проверили на туберкулез 1,4 тысячи коров в репродукторе «Дельта-Ф» в деревне Митино.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, предприятие «Дельта-Ф» специализируется на разведении крупного рогатого скота голштинской породы. В рамках исследования с применением препарата «Туберкулин» специалисты оценили здоровье 1,4 тысячи голов дойного стада. Выяснилось, что все животные здоровы.

«Результаты гарантируют безопасность племенного поголовья, защищают работников фермы и обеспечивают соответствие молочной продукции санитарным нормам», — отметили в ведомстве.

В прошлом году предприятие произвело 8,4 тысячи тонн молока, а с начала года валовый надой составил 6,6 тысячи тонн.

Минсельхозпрод напомнил о важности регулярных профилактических мероприятий в животноводстве. Они помогают поддерживать эпизоотическое благополучие региона и обеспечивать безопасность продукции.