Ветеринары провели свыше 157 тысяч исследований мяса в Подмосковье за год

За год представители Госветслужбы Московской области отобрали почти 50 тысяч проб свинины, 30 тысяч — мяса птицы, 20 тысяч — говядины и около девяти тысяч — баранины. Всего они взяли свыше 107 тысяч проб мяса на рынках и ярмарках.
Помимо этого, проверку прошли мясные продукты и колбасные изделия — представители Госветслужбы провели около 103 тысяч исследований. Работы в данном направлении необходимы для контроля качества реализуемого товара. Так, в 2024 году по несоответствию органолептическим показателям с продажи сняли свыше 44 килограммов продукции.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что проверку проходят все виды мяса и рыбы, молочная продукция, овощи, фрукты и ягоды, а также мед.
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