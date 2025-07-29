Ветеринары проведут более 300 выездных вакцинаций животных в Подмосковье в августе

Мобильные бригады ветеринаров совершат 341 выезд в отдаленные места Подмосковья в августе. Они посетят деревни, села и СНТ региона.

Выездные акции дают возможность жителям отдаленных территорий привить своих питомцев от бешенства, а также зарегистрировать животное без посещения ветклиники

В Минсельхозпроде Подмосковья добавили, что в ветеринарных пунктах можно бесплатно привить животное препаратом «Рабикан», а за дополнительную плату — комплексную вакцину от опасных заболеваний.

«Также доступна регистрация животных в едином региональном Реестре — эта процедура является обязательной для всех собак, включая щенков старше трех месяцев. Во время приема специалисты проводят чипирование животных и дают консультации по уходу и содержанию», — добавили в министерстве.

График работы выездных акций доступен на интерактивной карте.