Ветеринары приедут в деревни Чехова до конца апреля

Домашних животных привьют от бешенства в малых населенных пунктах округа. Всего ветеринары посетят семь деревень и сел.

Выездные ветеринарные пункты в Чехове будут работать: 27 апреля с 9:30 до 10:30 — в деревне Сергеево, с 11:00 до 12:00 — в деревне Ивановское, с 13:00 до 14:00 — в деревне Алферово, 28 апреля с 10:00 до 12:00 — в селе Троицкое, 29 апреля с 10:00 до 11:00 — в деревне Васькино, с 11:30 до 12:30 — в деревне Бершово, с 13:00 до 14:00 — в деревне Талеж.

Вакцинация домашних животных важна не только для здоровья питомцев, но и для защиты других животных и людей от возможных инфекций. Регулярные прививки обеспечивают необходимый иммунитет и способствуют долгой и здоровой жизни любимцев.

«Мы уже сделали прививку в этом году своим питомцам Махине и Грому. Очень рады, что ветеринарная служба приехала к нам в деревню, и нам не пришлось никуда ехать — это очень удобно», — поделилась жительница Чехова Карина Евсикова.

Дополнительную информацию о вакцинации, чипировании и регистрации домашних животных можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.