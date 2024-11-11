Ветеринары Подмосковья проверили 200 собак перед кинологическим турниром
Специалисты Госветслужбы Московской области проверили более 200 собак перед соревнованиями по кинологическому спорту. Турнир проходит с 7 по 11 ноября в Дмитрове.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, перед состязаниями животные из разных регионов России и Белоруссии прошли обязательный ветеринарный контроль.
Помимо физического состояния четвероногих участников ветеринары проверили наличие прививок, а также попросили владельцев животных предоставить необходимые документы на питомцев.
В программу международных соревнований, которые организовало Всероссийское спортивное кинологическое объединение, вошли двоеборье, многоборье и прохождение трассы с препятствиями.
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