Ветеринары Подмосковья проверили 200 собак перед кинологическим турниром

Специалисты Госветслужбы Московской области проверили более 200 собак перед соревнованиями по кинологическому спорту. Турнир проходит с 7 по 11 ноября в Дмитрове.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, перед состязаниями животные из разных регионов России и Белоруссии прошли обязательный ветеринарный контроль.

Помимо физического состояния четвероногих участников ветеринары проверили наличие прививок, а также попросили владельцев животных предоставить необходимые документы на питомцев.

В программу международных соревнований, которые организовало Всероссийское спортивное кинологическое объединение, вошли двоеборье, многоборье и прохождение трассы с препятствиями.