Ветеринары Подмосковья провели 2,3 млн исследований на заболевания животных

Ветеринары Московской области следят за тем, чтобы в регионе не распространялись инфекционные болезни животных. За год они провели 2,3 миллиона исследований. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Основной метод предотвращения распространения болезней — карантинный режим. Он предполагает изолирование зараженных животных от здоровых, создание ограждений и дезинфекцию.

В ведомстве подчеркнули, что в 2024 году наибольшее количество исследований провели на такие заболевания, как бруцеллез — более 682 тысяч, туберкулез– около 290 тысяч, лейкоз крупного рогатого скота — 211 тысяч, грипп птиц — 56 тысяч, африканская чума свиней — 25 тысяч и сап — 20 тысяч.

Напомним, уточнить интересующие вопросы можно по телефону горячий линии: 8 (495) 668-01-25.