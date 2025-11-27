Ветеринары Подмосковья подтвердили компетентность на право клеймения мяса

В территориальном ветеринарном управлении № 5 в Серпухове прошла плановая аттестация специалистов. В этот раз 52 ветеринарных врача успешно подтвердили свою квалификацию и получили право проводить клеймение мяса и мясной продукции. Всем им выдали разрешение на использование овального клейма государственного образца.

Клеймение мяса — это обязательная процедура, во время которой на туши наносят специальный оттиск. Такая маркировка подтверждает, что продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу и соответствует установленным требованиям. На клейме указаны результаты проверки и категория качества мяса. Наносить такую маркировку имеют право только специалисты государственной ветеринарной службы, прошедшие аттестацию.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что аттестация ветеринарных специалистов проводится раз в три года. Такая система помогает поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки и качество ветеринарно-санитарного контроля. Работа по подтверждению квалификации продолжается в плановом порядке.